Nicolas Calbrix, tête de liste Debout la France, à la rencontre de la filière équine ornaise

Accompagné de son équipe de campagne et de certains de ses colistiers dont notamment l'ornais Michel Lévesque, maire de Saint-Hilaire-la-Gérard, le candidat de la droite gaulliste et indépendante a été reçu par le propriétaire des lieux.

"La Normandie est une terre de cheval par excellence, a déclaré le candidat lors de cette visite. La filière équine ornaise est d'une grande vitalité" a-t-il ajouté;

En plus de faire partie du patrimoine culturel et historique du département, la filière équine est porteuse d'emplois.

Et de préciser: "l'Orne compte 300 haras et 78 centres équestres ce qui représente 6000 emplois dans le département"

Pourtant lors de cette visite, le candidat à la présidence de la Région a constaté que cette filière n'est pas suffisamment protégée, ni mise en valeur par les responsables publics. Les professionnels du cheval connaissent aujourd'hui de grandes difficultés et, à l'image des agriculteurs, ils ont plus en plus de difficultés à vivre de leur travail. Ils déplorent notamment les réglementations absurdes trop nombreuses et instables, bien souvent issues de directives européennes.

Lors d'une réunion avec des professionnels faisant suite à la visite, le candidat a fait part de mesures concrètes qui permettraient une mise en valeur de la filière, dont notamment l'instauration d'une aide de la Région au financement des mises aux normes imposées par Bruxelles, la lutte active contre l'implantation de GDE, et d'importants investissements pour renforcer l’attractivité à l'international du Haras du Pin.