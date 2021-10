Du cannabis plein la camionnette

Les gendarmes effectuent une perquisition au domicile du trafiquant. A leur arrivée sur place, ils surprennent l’épouse du suspect s'activant à charger des plants de cultures dans un camion frigorifique.

L'homme est poursuivi pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive et répond de ses actes devant le tribunal correctionnel de Caen mardi 13 octobre. « Je cultive depuis sept mois », explique le prévenu à la barre. « Le matériel m'a coûté 2000 €. Il y a deux magasins à Caen qui vendent le nécessaire à la culture de plantes exotiques. Ils doivent bien se douter que c'est pour ça... Les graines, je me les suis procurées sur le net pour 300 €, poursuit-il, ça met 60 jours à fleurir. C'est pour ma consommation personnelle. »

« Ah bon ?, s’étonne le procureur, il y en a partout chez vous, dans chaque pièce. Ça n'est pas un peu beaucoup pour un seul homme ? » Réponse du prévenu : « Oui. J'en donne. Mais j'ai arrêté... » « Jusqu’à la prochaine récolte ? Et votre matériel ? 2000 € quand même ! Vous comptez le revendre sur Le Bon Coin ? », ironise le procureur.

L'individu est finalement condamné à 120 jours d'amende, à raison de 15€ par jour. Et à la destruction de son matériel.