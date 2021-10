Cardiff (Royaume-Uni) (AFP). Mondial de rugby: le grand retour des Pumas argentins

Huit ans après son intrusion surprise, l'Argentine revient dans le dernier carré de la Coupe du monde, grâce à son succès sur l'Irlande (43-20) en quart de finale, dimanche à Cardiff. Ce succès concrétise les grands progrès des Argentins, qui avaient terminé troisièmes Mondial-2007 à la surprise générale. Cette place sur le podium avait offert aux Pumas un visa pour le Four Nations, compétition internationale de l'hémisphère sud qui leur permet d'affronter l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande chaque année depuis 2012. A l'inverse, l'Irlande rate encore la marche. La porte du dernier carré s'est une nouvelle fois fermée sur le museau du XV du trèfle; comme en 1987, 1991, 1995, 2003 et 2011. Les Irlandais regretteront sans doute cette cascade de blessures qui s'est abattue sur les troupes une semaine plus tôt face à la France. Peter O'Mahony (genou) et le capitaine Paul O'Connell (ischio-jambiers), ont achevé leur Coupe du monde une semaine avant tout le monde. Le troisième ligne Sean O'Brien, "Homme du match" face aux Bleus, a payé son engagement d'un match de suspension. L'ouvreur Jonathan Sexton, également touché face aux Français, a renoncé 24 heures avant le coup d'envoi alors que le centre Jared Payne avait lui mis un terme à son Mondial quelques jours avant. Trop d'absences, trop d'interrogations dans la semaine. Trop de contusions à soigner aussi après le succès face aux Français (24-9), alors que les Pumas avaient passé deux semaines paisibles, avec des matches tranquilles (Géorgie, Tonga, Namibie) depuis leur défaite "convaincante" face aux All Blacks (26-16) le 19 septembre. -Une envie de finale- Cette fraîcheur physique et mentale a éclaté sous le toit du bouillonnant Millennium. Deux essais, une domination insolente sur les collisions, des attaques tranchantes Les Pumas ont réussi une entame de match tonitruante, pour mener largement (20-3) à la sortie des vingt première minutes. Les Argentins avaient trouvé des espaces au grand large, là où la défense hyper resserrée des Irlandais offre quelques libertés. Le centre Matias Moroni (3), et l'ailier Juan Imhoff (10) en ont profité pour inscrire les deux premiers essais du match. Stupeur dans le Millennium, débordant d'enthousiasme au coup d'envoi, mais soudain plongé dans un silence poli, d'autant que l'ailier Tommy Bowe avait rejoint sur une civière les rangs des absents, avec le genou de guingois. Et voilà les Irlandais lancés dans une course-poursuite. Avec dans leur manche un atout: Luke Fitzgerald, le remplaçant de Bowe, auteur d'un essai en solitaire (26) puis d'une passe décisive pour Murphy (44). A ce moment-là, les Irlandais sont revenus à trois longueurs (20-17). Mais la botte de Sanchez, auteur au total de 23 points, et une maîtrise largement supérieure ont vite permis aux Pumas de prendre le large, avant de sceller leur succès via deux derniers essais de Joaquin Tuculet (69) et Juan Imhoff (73), sans doute le meilleur joueur sur le terrain. Imhoff incarne, avec le talonneur Agustin Creevy ou le centre Juan Martin Hernandez, les brillantes individualités qui peuplent cette équipe. En 2007, la génération précédente, conduite par Agustin Pichot ou Mario Ledesma, avait considéré l'accession aux demi-finales comme un aboutissement, avant de s'incliner lourdement face aux Springboks (37-13). Huit ans plus tard, les Pumas, patinés par les campagnes dans le Four Nations n'ont pas envie de s'arrêter là

