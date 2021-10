Ryad (AFP). La Mecque: Ryad rejette toute remise en cause de son organisation du pèlerinage

Le roi Salmane d'Arabie saoudite a exclu lundi toute tentative de remettre en cause l'organisation par son pays du pèlerinage annuel des musulmans à La Mecque, après la bousculade meurtrière du 24 septembre. "Les déclarations irresponsables destinées à exploiter politiquement cet accident et à diviser le monde musulman sont sans effet sur le rôle, le devoir et l'énorme responsabilité du royaume saoudien à servir les pèlerins", a déclaré le roi qui présidait le Conseil des ministres à Ryad, selon l'agence officielle Spa.

