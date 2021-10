Claude s'en est sorti et il raconte son histoire, son calvaire, dans "Le syndrome du bocal". Malgré la souffrance et le désespoir qui atteignent parfois Claude, il nous raconte son quotidien d'homme devenu subitement dépendant, qui garde un mental d'acier et un humour dévastateur !

La joie de vivre est un état d'esprit





