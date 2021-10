Paris (AFP). Morano: Sarkozy veut tourner la page, l'intéressée dénonce sa faute politique mais fait des excuses

Les Républicains se sont livrés jeudi à un exercice d'équilibriste pour justifier le retrait de l'investiture de Nadine Morano aux régionales après ses propos sur la "race blanche", pressés d'en finir avec cette embarrassante affaire, l'intéressée dénonçant "une faute politique" de Nicolas Sarkozy tout en présentant ses "excuses". Silencieuse depuis son éviction comme tête de liste en Meurthe-et-Moselle, l'eurodéputée est passée à la contre-attaque au JT de TF1 jeudi soir en se disant "profondément choquée" et en accusant le président du parti, Nicolas Sarkozy, d'avoir "manipulé" ses propos. "Quand j'entends Nicolas Sarkozy dire +La France n'est pas une race+, je n'ai jamais dit ça, ça me choque. Lui qui avait pourtant une liberté d'expression Je crois qu'il fait une faute politique majeure () de ne pas laisser vivre le débat", a-t-elle lancé. Alors que certains ténors LR craignent qu'elle soit désormais une grenade dégoupillée, Nadine Morano a aussi lâché, en réponse à une question sur sa proximité passée avec Nicolas Sarkozy: "Je ne suis ni mise en examen, ni condamnée. Contrairement à certaines personnes, pardon de le dire, j'ai exercé mes mandats dans la probité". Si elle a refusé d'écrire la lettre d'excuses que lui réclamait le président du parti, elle a esquissé en direct un mea culpa: "Si des Français ont été blessés, je m'en excuse auprès d'eux". Sur le fond toutefois, elle assume: "Je parle vrai, je dis les choses avec sincérité, les Français ne supportent plus cette bien-pensance qui consiste à nier ce que nous sommes et à ne pas apporter de solution". Nicolas Sarkozy, qui a tenu dans la soirée un meeting à Béziers, a de son côté assumé l'éviction de son ancienne protégée. "C'est une question de principe" et cette décision est "irrévocable", a-t-il assuré. "Ca va s'éteindre mais il y aura des outrances" encore de la part de Nadine Morano, pronostique le président de LR qui devrait prochainement la démettre aussi de ses fonctions de secrétaire départementale en Meurthe-et-Moselle. Cette affaire a continué de susciter moult réactions. Le président François Hollande a lui-même estimé depuis le Camp des Milles (Aix-en-Provence), camp d'internement et de déportation devenu un musée, que "la République ne connaît pas de races ni de couleurs de peau". - Sarkozy a "tergiversé" - Le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde a affirmé qu'une lettre de regrets de Nadine Morano n'aurait rien changé à la détermination des centristes et que son maintien aurait entraîné une liste concurrente. "Je pense qu'elle a bien de la chance que le général de Gaulle soit décédé, parce que sinon elle s'en serait pris une bonne", a-t-il encore ajouté, alors que Mme Morano met en avant ses "convictions gaullistes". Philippe Richert, candidat LR à la présidence du Grand Est, avait prévenu que lui et ses têtes de liste départementales démissionneraient si l'investiture de Mme Morano était confirmée. "La page est tournée. Nous avons perdu 15 jours de campagne des régionales. Je ne veux pas me mêler d?une affaire nationale qui concerne des stratégies personnelles en vue de la primaire de 2016", a-t-il affirmé à l'AFP. "Nadine est une militante, c'est quelqu'un pour (qui) on a pour beaucoup d'affection, mais il y a des mots qui dépassent le socle de nos convictions et qui ne peuvent pas être acceptés. On ne peut pas dire que la France est une race. On a aussi un devoir pédagogique vis-à-vis de nos propres électeurs si certains le pensent. Il fallait trancher, Nadine reste parmi les Républicains, il y a une sanction qui est proportionnée, mais elle ne peut pas porter nos couleurs lors d'une élection", a argué Eric Woerth. Reste que la réaction a été tardive de la part de Nicolas Sarkozy, qui a tergiversé à la veille de la sanctionner. "Il s'est tiré une balle dans le pied et a perdu sur les deux tableaux: vis-à-vis des +centristes+ mais aussi de l'aile la plus à droite", juge un responsable LR. François Fillon, qui a souvent reproché à Nicolas Sarkozy de ne pas savoir trancher quand il était président, n'a pas caché son agacement: "J'en ai par dessus la tête d'entendre parler de cette affaire Morano", a lancé l'ancien Premier ministre, dénonçant "cette volonté tout d'un coup du système politico-médiatique de faire taire quelqu'un".

