Vents forts : des coupures d'électricité dans le Cotentin

Les rafales de vent survenues dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 octobre ont eu pour conséquences des coupures sur le réseau électrique.

200 foyers étaient encore privés de courant jusqu'en début d'après-midi sur le secteur de Saint-Jacques-de-Néhou et Fierville-Les-Mines. Les équipes d'ERDF, sur place dès 1h du matin, ont mis quelques heures à localiser la panne. "Un fil électrique était décroché et faisait contact à la terre via la ferrure de soutien", explique EDF.

Sur le secteur des Pieux, au moins un millier de foyers ont été déconnectés dès 20h30 mardi soir. Une cinquantaine restait encore sans électricité ce matin. La faute à un départ de feu sur un poteau électrique, conséquence de la rupture d’un isolateur.