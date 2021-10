Paris (AFP). Baisse des impôts et du déficit, le budget 2016 tient grosso modo ses promesses

Le gouvernement a dévoilé mercredi un projet de budget pour 2016, qui tient en gros ses promesses en matière de déficit et de baisses d'impôts, même si certaines mesures d'aides exceptionnelles comme celles aux réfugiés n'y figurent pas. Le président de la République François Hollande a affirmé mercredi qu'il s'agissait d'un projet "de cohérence" et de "confirmation des engagements du quinquennat". Mesure phare de ce texte, la baisse de l'impôt sur le revenu sera bien de 2 milliards d'euros, portant à 5 milliards d'euros la réduction pour les ménages depuis l'été 2014, a confirmé lors d'une conférence de presse le ministre des Finances, Michel Sapin. Douze millions de foyers fiscaux seront concernés par les diverses baisses sur un total de 18 millions, soit les deux tiers des foyers fiscaux imposés, selon Bercy. Les entreprises bénéficieront, elles, d'une réduction supplémentaire de prélèvements (impôts, crédits d'impôt et cotisations) de neuf milliards d'euros l'an prochain, atteignant 33 milliards en 2016, avant la fin de la montée en charge des aides à 41 milliards d'euros en 2017. "Il n'y a pas de surprise. Nous mettons en oeuvre ce que nous avons avancé", a déclaré M. Sapin en présentant le texte validé en conseil des ministres, avant d'être transmis au Parlement, où il sera amendé et voté à l'automne. Le déficit public devrait baisser de manière substantielle, passant de 3,8% du Produit intérieur brut (PIB) en 2015 à 3,3% l'an prochain. L'objectif est de revenir à 2,7% en 2017, sous la barre fatidique des 3%, comme Paris l'a promis à la Commission européenne. Pour financer ces promesses, l'effort d'économies sera durci l'an prochain, à 16 milliards d'euros au total contre 14,5 milliards initialement prévus. L'Etat, souvent critiqué pour être très dépensier, se veut exemplaire et dépensera hors charge de la dette 1,3 milliard nets d'euros en moins qu'en 2015. Et pas mal d'autres ajustements sont reportés au débat parlementaire, ou au collectif budgétaire pour 2015, adopté en fin d'année, pour financer cette fois des aides aux agriculteurs, ou l'accueil des migrants. - Pas d'inversion de la courbe de la dette - Au final, les finances publiques de la France ressortent sans surprise, mais aussi sans éclat particulier: le taux de prélèvements obligatoires reflue légèrement, à 44,5% du PIB contre 44,6% en 2015; la dépense publique passe à 55,1% contre 55,8% en 2015; et la dette publique continue à grimper, mais moins que prévu, à 96,5% du PIB contre 96,3% en 2015. Cette équation budgétaire repose sur une prévision de croissance de 1,5% l'an prochain après 1% cette année, jugée "atteignable" par le Haut conseil des finances publiques, organe indépendant évaluant la crédibilité des prévisions budgétaires du gouvernement. Bercy fait cependant le pari d'un environnement extérieur, le fameux "alignement des planètes", restant très favorable: un prix du pétrole qui continuerait à baisser, à 55 dollars le baril de brent en moyenne en 2016; un euro qui reculerait encore face au dollar, à 1,10 dollar pour un euro en 2016 en moyenne; et des taux d'intérêt restant faibles, ce qui permettrait de contenir la lourde charge de la dette, à 44,5 milliards d'euros l'an prochain contre 44,3 milliards en 2015. - Economies sur le logement, l'aide internationale, l'écologie - L'effort d'économies l'an prochain passera notamment par la politique du logement, avec une réduction de 225 millions d'euros sur les aides personnalisées au logement (APL), afin de financer des aides à la pierre et des dépenses pour l'accueil de réfugiés.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire