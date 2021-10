Paris (AFP). Darty annonce avoir reçu une offre de rachat de la Fnac, qu'il va étudier de plus près

Le groupe de distribution d'électroménager et de produits techniques Darty a annoncé mercredi avoir reçu une offre de rachat en actions de la part de la Fnac, qu'il entend "étudier de plus près" avant de la recommander ou non à ses actionnaires. L'offre du distributeur de biens culturels et technologiques français valorise Darty (groupe coté à la Bourse de Londres) à 101 pence par action, soit "environ 533 millions de livres" et une prime de 27% par rapport au cours de clôture de mardi soir, a précisé la Fnac dans un communiqué distinct.

