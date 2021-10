Rugby : le Stade caennais, promu modeste

Le déplacement en terre francilienne s'est soldé par un revers 23-15, à un petit point du bonus défensif. Frustrant, certes, mais également encourageant. Le promu caennais en Fédérale 3 n'est pas loin du compte dans un championnat qu'il retrouve après quatre ans d'absence. Caen semble avoir les armes pour mener à bien son objectif et réussir là où Hérouville a échoué avant lui. "L'objectif, c'est le maintien. Pas beaucoup de Normands y sont parvenus sur les dix dernières années, rappelle le co-entraîneur Pierre-Louis Carillo. C'est de plus en plus compliqué car beaucoup d'équipes de Fédérale sortent l'artillerie lourde. Ce n'est pas du bénévolat et de l'amateurisme complet comme chez nous. Mais je suis confiant, on va y arriver. La poule est assez homogène. Je pense qu'il y a des équipes parisiennes plus faibles qu'on ne le dit."

Les Caennais, de leur côté, ont renforcé leurs premières lignes pour tenter de répondre au combat physique qui les attend en Fédérale. Mais le dimanche 4 octobre, cela pourrait bien s'avérer insuffisant devant Plaisir. Le grand favori du championnat dégainera ses armes nombreuses et puissantes au Stade Hélitas de Caen (13h30).