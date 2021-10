Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a exhorté lundi les pays européens à "faire plus" en faveur des centaines de milliers de migrants et réfugiés qui affluent vers l'Europe. "J'exhorte l'Europe à faire plus", a déclaré M. Ban à l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU.

