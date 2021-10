MINA (Arabie saoudite) (AFP). Pèlerinage à La Mecque: au moins 100 morts et 390 blessés dans une bousculade

Au moins 100 personnes ont trouvé la mort et 390 autres ont été blessées dans une bousculade de pèlerins jeudi à Mina, près de la Mecque, ont annoncé les services saoudiens de la défense civile. Des opérations de secours sont en cours, "il y a jusqu'à maintenant 100 morts et 390 blessés", ont indiqué ces services dans un tweet, laissant entendre que le bilan pourrait être plus lourd.

