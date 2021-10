Foire : en route avec le Caen Côte de Nacre Chapter

Le week-end dernier, dans les allées de la Foire, on ne voyait qu’eux, avec leur blouson de cuir affublé d’écussons en tous genres : les membres de l’association "Caen Côte de Nacre Chapter". "Notre club regroupe des possesseurs d’Harley Davidson", explique Jean-Pierre Postel, le responsable. "Mais surtout des gens qui aiment rouler en groupe. C’est un état d’esprit. On l’a ou on ne l’a pas", confie-t-il.

Des baptêmes sur des bolides

Moyennant une participation de 5 €, l’association proposait, et proposera encore le week-end prochain, des baptêmes sur différents bolides, tous plus impressionnants les uns que les autres. "Nous faisons une boucle sur une dizaine de kilomètres, en passant notamment par Louvigny", décrit Jean-Pierre Postel. Garées rue Philippon, les Harley Davidson ont côtoyé tout le week-end une trentaine de voitures de collection de l’US Car Normandy. L’association, créée il y a trois ans, rassemble les amoureux de véhicules américains. À l’occasion de la Foire, une exhibition de la crème de la crème est organisée. "Dans l’expo événement consacrée à la Route 66, on retrouve aussi certaines de nos voitures : une Cadillac convertible 1959, une Oldsmobile coupée 1960 etc.", indique avec fierté Alain Lubat, président. L’association organise une sortie par mois et un rallye par an!

Pratique. Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 10h à 20h, exposition et baptême en Harley Davidson, rue Joseph Philippon, esplanade du Zénith.