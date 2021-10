Los Angeles (AFP). Californie: six morts, les feux continuent de faire des ravages

Les immenses feux qui ravagent le nord de la Californie ont fait une nouvelle victime et le bilan s'élève désormais à 6 morts, tandis que 10.000 structures restaient menacées par les flammes, ont indiqué les autorités lundi. Le feu dit de Tassajara, au sud de San Francisco, a fait une nouvelle victime civile, qui s'ajoute aux cinq décès survenus à cause de deux grands feux dans cet Etat de l'ouest américain, ceux de Butte et Valley, selon Calfire, l'agence Californienne d'informations sur les incendies. Les autorités n'ont toutefois donné aucun détail sur les circonstances du décès. Le bilan pourrait encore monter note Brad Alexander, porte-parole des services d'urgence du gouverneur de Californie Jerry Brown, car les autorités sont encore en train de découvrir les zones sinistrées et pourraient retrouver d'autres corps. "La Californie reste la priorité nationale" et quelque 9.000 pompiers y luttent encore contre "six grands feux", ont indiqué le Centre national inter-agences contre les feux (NIFC) et Calfire, l'agence californienne d'information sur les incendies. Les seuls incendies de Butte et Valley, respectivement à l'est et au nord de San Francisco, ont déjà rasé plus de 2.600 structures, note le NIFC, ce qui les place parmi les plus destructeurs jamais connus en Californie. Globalement maîtrisés lundi, ces deux feux avaient déjà calciné environ 300 km2 de terrain chacun. Le feu dit de Rough Fire, au centre de la Californie près de Fresno, a quant à lui dévasté près de 600 km2 de terrain, soit six fois la taille de Paris. Le total des dégâts se comptera en "dizaines de millions de dollars si ce n'est en centaines de millions", estime Brad Alexander. "Le nettoyage des débris coûtera très cher" et il est nécessaire pour pouvoir rebâtir, a-t-il ajouté, interrogé par l'AFP. Sans compter que 10.000 maisons et immeubles restaient menacées par les flammes, d'après Calfire. Sur l'ensemble des Etats-Unis, une vingtaine de méga-feux continuent de brûler et déjà 36.000 km2 sont partis en fumée dans le pays, soit presque l'équivalent de la région Centre en France.

