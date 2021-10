Paris (AFP). La SNCF condamnée pour discrimination envers plusieurs centaines de Chibanis marocains

La SNCF a été condamnée lundi pour discrimination envers plusieurs centaines de Chibanis marocains, a annoncé le Conseil des Prud'hommes de Paris. Selon un conseiller prudhommal, la SNCF a été condamnée dans neuf dossiers sur dix. Les condamnations sont en moyenne assorties de dommages et intérêts d'environ 200.000 euros, a indiqué de son côté à l'AFP l'avocate Clélie de Lesquen. Plus de 800 cheminots de nationalité ou d'origine marocaine avaient déposé des recours affirmant avoir été bloqués dans leur carrière et lésés à la retraite.

