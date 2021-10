Montpellier (AFP). Valls dit son attachement au statut des fonctionnaires mais soutient Macron

Le Premier ministre Manuel Valls a proclamé dimanche son "attachement au statut des fonctionnaires" tout en affichant son soutien "jusqu'au bout" à Emmanuel Macron, qui avait jugé ce statut "plus justifiable". "Ce que nous écrivons aujourd'hui, c'est le contrat social du XXIe siècle () un contrat social fidèle à ce que nous sommes, c'est-à-dire aussi attaché au statut des fonctionnaires", a-t-il lancé devant le congrès du PRG à Montpellier tout en louant un ministre de l'Economie "talentueux" qu'il "soutient jusqu'au bout". Emmanuel Macron avait provoqué l'émoi, voire la colère, à gauche et chez les syndicats de fonctionnaires pour avoir parlé vendredi d'un statut des fonctionnaires "plus adéquat" ni "justifiable". Une nouvelle sortie, après sa critique récente des 35 heures, qui lui avait valu un recadrage immédiat du président François Hollande, "attaché" audit statut. La loi sur la croissance, "emblématique de l'esprit de réforme qui doit nous porter", a été "défendue avec talent par Emmanuel Macron", a salué Manuel Valls. "Et quand on a un ministre talentueux qui oeuvre pour notre économie et pour notre industrie, on le soutient et on le soutient jusqu'au bout", a insisté le chef du gouvernement, désireux de clore définitivement la polémique sur les propos d'Emmanuel Macron.

