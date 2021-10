Paris (AFP). La 17e Techno Parade endeuillée par la mort accidentelle d'un jeune homme

La 17ème Techno Parade, événement festif dédié à la musique, a été endeuillée samedi par la mort accidentelle d'un jeune homme tombé du haut de la statue de la Place de la République à Paris, après la fin du défilé qui avait rassemblé des dizaines de milliers de jeunes. Il s'agit du premier accident grave survenu à l'occasion d'une Techno Parade dans la capitale. Le jeune homme avait escaladé la statue, au centre de la Place de la République, et était presque arrivé en haut lorsqu'il a "glissé", a indiqué à l'AFP une source policière. La victime a été "prise en charge par la protection civile et évacuée par le Samu", ont précisé les pompiers. "Les faits se sont déroulés après la fin de la Techno Parade. Tous les chars avaient déjà quitté la place de la République", lieu d'arrivée du défilé, a indiqué à l'AFP Tommy Vaudecranne, président de Technopol, organisateur de l'événement et visiblement sous le choc. "Après cette belle journée de fête, la Techno Parade est triste. Nous avons appris comme vous ce tragique accident survenu juste après la Techno Parade. Nous sommes de tout c?ur avec la famille et les proches du défunt", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Qu'il s'agisse de la gay pride ou de la Techno Parade, des jeunes ont pris l'habitude d'escalader les statues ou les toits des abris bus le long des cortèges. Marchant de Port Royal à la Place de la République, en passant par la Bastille, plus de 350.000 personnes ont participé à cette 17e édition, selon les organisateurs. La Techno Parade est une manifestation militante pour la reconnaissance de ce mouvement musical qui suscite encore l'opposition de certains élus locaux. Pour la première fois depuis sa création en 1998 sous l?impulsion de Jack Lang, la Techno Parade avait reçu cette année le soutien d'un président de l?Assemblée nationale, le socialiste Claude Bartolone, également candidat aux régionales en Ile-de-France, qui avait donné le coup d?envoi du défilé. Avec 60 DJ aux platines, quatorze chars dont plusieurs sous le signe de l?écologie à moins de 100 jours de la grande conférence sur le climat à Paris, des milliers de jeunes, les cheveux souvent colorés à la bombe et déguisés, avaient marché de Port Royal à la Place de la République, en passant par la Bastille, noire de monde. "Je ne demande pas aux gens de partager à 100% cette musique électronique, mais je les invite à écouter, à regarder ce qui est en train de s'inventer, les liens sociaux qui se créent", avait déclaré à l'AFP Claude Bartolone au début du défilé. - Interdictions de fêtes - "Je demande aux élus qui craignent les musiques électroniques, de découvrir ce qu?elles sont maintenant. Ces élus ont une image un peu infernale de la techno quand elle est apparue. Les choses ont changé. Ce sont des moments festifs. Il n?y a pas à avoir d?inquiétudes. Cette jeunesse est une opportunité, pas un risque !", a-t-il insisté. Technopol, l?association pour la reconnaissance des musiques électroniques, et l?association Freeform (free parties) dénoncent régulièrement les interdictions de fêtes en régions et les saisies de matériels de sonorisation. En mars, une nouvelle circulaire interministérielle reconnaissant que "les rassemblements techno sont au coeur de la vie culturelle des jeunes", a enjoint les préfets à nommer des médiateurs. L'ancien ministre de la Culture Jack Lang, absent de Paris pour cause de visite au Maroc avec le président François Hollande, avait pour sa part déclaré à l'AFP samedi avant son départ qu'il fallait en finir "avec ces excommunications et ces diabolisations".

