La Haye (AFP). Pays-Bas: arrestation de l'homme qui s'était enfermé dans les toilettes du Thalys à Rotterdam

Un homme qui s'était enfermé pendant près de deux heures vendredi matin dans les toilettes du Thalys à Rotterdam a été arrêté, a annoncé la police locale, qui avait évacué le train et une grande partie de la gare. "Grâce à l'équipe d'arrestation et le chien, l'homme est hors des toilettes et a été arrêté dans le Thalys", a indiqué la police néerlandaise sur son compte Twitter : "l'arrestation s'est déroulée sans problèmes". Après que l'alerte ait été donnée, le train, la moitié des quais et une grande partie du hall de la gare avaient été évacués alors qu'une partie du traffic ferroviaire avait été suspendu dans et aux alentours de la gare. La police n'a rien dit sur les intentions du suspect. Un hélicoptère de la police et les services de secours avaient été dépéchés sur place, "par précaution". La police n'a pas précisé si l'homme était armé. Peu de temps avant l'arrestation, elle avait toutefois indiqué sur Twitter que "jusqu'à présent, nous n'avons aucune indication indiquant que l'homme est armé". Thalys a pour sa part indiqué sur Twitter que "la situation est sous le contrôle des services de sécurité" et qu'"il n'y a aucun danger pour les passagers". Un homme armé avait blessé deux personnes avant d'être maîtrisé par des passagers le 21 août dans un Thalys reliant Amsterdam à Paris. Il était sorti des toilettes armé d'une kalachnikov et en possession de neuf chargeurs, d'un pistolet Luger et d'un cutter.

