La relaxe pour de la drogue au centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe

Gros déploiement de forces de l'ordre au tribunal correctionnel d'Alençon, ce jeudi après-midi, pour le procès d'un détenu du centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe. 37 grammes de drogue avaient été retrouvés en mai dernier, dans sa cellule, à l'occasion d'un transfert. Le détenu a expliqué que cette drogue n'était pas à lui. Son avocate a réussi à obtenir sa relaxe.

Parmi les autres affaires jugées ce jeudi:

10 mois de prion ferme pour un homme surpris au volant sans permis de conduire et sans assurance, en récidive. Les faits remontent à novembre 2014, à Alençon.

10 mois de prison, dont 6 avec sursis/mise à l'épreuve, et quelques 5000€ de dommages et intérêt à payer, pour un jeune voleur qui avait incendié plusieurs véhicules, entre le 21 septembre et le 8 octobre dernier, à St Martin du vieux Bellême, dans le Perche Ornais.