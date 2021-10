Sport : les principaux résultats du week-end en Basse-Normandie

Football :

Ligue 1 ;

Et de trois. Troisième victoire pour Caen à Troyes, 3 à 1. Victoire qui permet aux malherbistes de s’installer à la 5ème place au classement provisoire en attendant les matchs de ce dimanche soir, dont Nantes Rennes à 17h00.

Ligue 2 ;

Laval s’incline contre le leadeur, 1 à 0 face à Metz, défaite du Havre 2 à 0 face au Red Star, Laval est 5ème, Le Havre 8ème.

National ;

Avranches fait un nul 1 partout sur sa pelouse face à Colmar. Les manchois sont 12ème .

Le 3ème tour de la coupe de France en Basse Normandie ce week-end. 30 matches à disputer. Le tirage au sort du 4ème tour sera effectué mardi soir depuis les studios de Tendance Ouest à Caen, à suivre en direct sur tendance ouest et tendanceouest.com à partir de 19h00.

Handball :

Pro D 2 ;

1ere victoire à domicile de la saison pour la JS Cherbourg 28-26 face à un des prétendants à la LNH Dijon, une formation dirigée cette saison par Jackson Richardson, la légende du hand français.

Fidèle à sa réputation, l'ancien capitaine des Barjots a été d'une grande proximité auprès des fans de hand en signant des dizaines d'autographes, écoutez son oeil de technicien sur la partie.

Handball Pro D2 Impossible de lire le son.

Cherbourg avec 4 points est second au classement .

Basket :

Coupe de France, Caen (N1) échoue de peu face au Portel (ProB) 73 à 75.

Amical,

Mondeville s’impose à Angers 60 à 52.

La Glacerie (N1F) en stade de préparation à la Ferté Macé s’impose 72 à 54 face à La Roche –sur-Yon (N 2f).

Ifs (N1) s’incline 36 à 58 à Chartres (L2F).

Les clubs de pros A de Rouen et du Havre, et les clubs de Pro B d’Évreux et de Nationale 1 de Caen se retrouvent ce dimanche au palais des sports de Caen, pour les trophées et challenges normands organisés par l'Union des journalistes français.

A 16h : Rouen-Le Havre, et à 19h : le Caen Basket Calvados défiera Évreux.

Squash :

L’élite française à Saint-Lô ce dimanche après-midi.

Mathieu Castagnet, Geoffrey Demont, 2ème et 5ème français, également champion d’Europe par équipe, ainsi que Laura Pomportes et Cyrielle Peltier respectivement 3ème et 4ème française et vice champion d’Europe proposeront des matchs d’exhibition au squash de Saint-Lô près du centre aquatique ce dimanche après-midi à partir de 14h00.

Résultats analyses commentaires interviews à retrouver dans Tendance Sports, ce dimanche à partir de 18h00 sur Tendance Ouest.