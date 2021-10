New Delhi (AFP). Inde: 104 morts dans l'explosion d'une bonbonne de gaz

Au moins 104 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées samedi par l'explosion d'une bonbonne de gaz dans un restaurant bondé de l'Etat du Madhya Pradesh, dans le centre de l'Inde, a annoncé la police. "104 morts ont été confirmées pour l'instant. Quatre vingt-deux corps ont été (examinés) et 22 sont en attente de l'être", a déclaré M. L. Gond, un haut responsable de la police de Jhabua, le district où a eu lieu la catastrophe, à l'AFP par téléphone. "D'après mes informations 60 personnes sont blessées, mais le nombre pourrait être plus élevé", a-t-il ajouté, alors que l'explosion survenue dans la localité de Petlawad a fait s'effondrer un bâtiment proche et a endommagé plusieurs autres. Un peu plus tôt, Arun Kumar Sharma, responsable médical en chef de Jhabua, avait déclaré que "le nombre de blessés s'élevait à environ 100", dont une vingtaine grièvement. Un premier bilan de 20 morts a rapidement été dépassé alors que les sauveteurs extrayaient des dizaines de corps des gravats. La déflagration est survenue vers 08H30 (03H00 GMT) au moment où des dizaines d'employés de bureau et d'écoliers prenaient leur petit-déjeuner dans un restaurant, a déclaré Mme Seema Alava, haut responsable de la police du district. Quelques heures après l'explosion, les autorités évoquaient une piste accidentelle, des bâtons de dynamite, utilisés dans l'industrie minière, ayant été stockés soit dans le bâtiment où se trouvait le restaurant, soit dans des édifices voisins. "Il semble que quelqu'un avait entreposé ces explosifs, ceux qu'on utilise dans l'industrie minière, dans l'un de ces bâtiments" a dit Mme Alava, "mais seule l'enquête apportera les informations exactes". "Le restaurant se trouvait dans un quartier très animé de la localité de Petlawad et beaucoup de clients étaient en train de prendre leur petit-déjeuner, ce qui explique que le bilan soit aussi élevé", avait dit auparavant la responsable. L'établissement était situé également près d'un arrêt de bus très fréquenté, a relevé un autre responsable de la police, Anurag Mishra, pour expliquer le bilan très lourd. Le Premier ministre indien Narendra Modi a réagi sur son compte Twitter, se disant "extrêmement peiné par les pertes de vie humaine à cause de la bonbonne de gaz à Jhabua".

