Lille (AFP). Pas-de-Calais: le directeur adjoint de la prison de Vendin-le-Vieil pris en otage

Le directeur adjoint de la centrale de Vendin-le-Vieil, près de Lens, a été pris en otage par un "détenu particulièrement dangereux", a-t-on appris mercredi auprès de la préfecture du Pas-de-Calais. "Vers 11H00 ce matin, un détenu particulièrement dangereux a pris en otage le directeur adjoint de la maison centrale de Vendin-le-Vieil", a indiqué à l'AFP la préfecture du Pas-de-Calais. "L'individu serait armé et retient le directeur adjoint dans la salle des audiences située dans le quartier d'isolement", a ajouté cette source. "Les équipes Eris (équipes régionales d'intervention et de sécurité) se rendent sur place en vue de procéder aux négociations et à une éventuelle intervention", a précisé la préfecture du Pas-de-Calais. La prison de Vendin-le-Vieil est située à quelques kilomètres au nord de Lens et à une trentaine de km au sud de Lille. Ce centre pénitentiaire est très récent, puisque la prison a fini d'être construite en septembre 2014, avec une capacité d'environ 250 détenus et de 22.000 m2, selon le site de l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice. "En prévision de l'arrivée des personnes détenues condamnées à de longues peines, des dispositifs de sûreté très perfectionnés ont été installés à Vendin-le-Vieil", peut-on lire sur le site internet.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire