Montpellier (AFP). Euro Basket: les Français se rassurent

Après la frayeur de la veille, la France a fait preuve de solidité et de caractère pour surclasser la Bosnie-Herzégovine (81-54) lors de son deuxième match de l'Euro-2015 messieurs de basket, dimanche à Montpellier. La victoire poussive contre la Finlande (97-87 a.p.), samedi lors de ses débuts, avait un peu inquiété. En manque de férocité défensive, ce qui est pourtant sa marque de fabrique, la France n'était pas passée bien loin d'un couac devant son public. Mais la nuit porte conseil. Les joueurs et leur entraîneurs se sont parlés pour vite rectifier le tir, condition sine qua non s'ils veulent atteindre leur objectif : un deuxième sacre consécutif le 20 septembre à Villeneuve-d'Ascq. Il faudra toutefois patienter encore pour juger du véritable niveau des champions d'Europe en titre, qui ont pulvérisé une équipe diminuée par les absences. Trois joueurs importants manquent à l'appel au sein de la sélection bosnienne, dont l'intérieur NBA Mirza Teletovic (Suns de Phoenix). Le prochain adversaire des Bleus, la Pologne lundi (21h00), devrait être un meilleur révélateur. Les "Rouge et Blanc", qui disposent d'un secteur intérieur costaud à l'image du pivot NBA Marcin Gortat (2,11 m), ont aussi remporté leurs deux premiers duels : contre la Bosnie (68-64) et la Russie (82-79). L'intensité physique mise par les hommes de Mike Taylor promet une belle bagarre contre les Bleus qui ont néanmoins les armes pour se sortir de ce piège. - Parker égale le record de points - La Bosnie leur aura servi d'apéritif. Les Français n'ont pas eu à trop forcer leur talent pour remporter ce match et Tony Parker (11 points) a pu souffler. Le leader des Tricolores, qui a égalé le record absolu de points marqués dans l'histoire de l'Euro détenu par le Grec Nikos Galis (1.030), a bénéficié d'un bon relais avec le jeune Léo Westermann, qui a lui battu son record de points sur un match en sélection (9 pts). Appelé à la dernière minute pour pallier les forfaits d'Antoine Diot et de Thomas Heurtel, le meneur limougeaud s'est rapidement illustré par un panier primé qui a lancé une série (9-0) des Bleus (26-16). Westermann en a remis une couche (29-18). Et Nicolas Batum aurait pu corser la mise mais le nouvel ailier de Charlotte (NBA) traversait une crise d'adresse (0/6 en neuf minutes). Que retenir d'autre dans ce match à sens unique ? La réaction défensive de la France, qui a resserré les boulons à l'image de Rudy Gobert, auteur de quelques contres dévastateurs. - 21-0 en cinq minutes - Ou encore le fait que tous les joueurs, sauf le "benjamin" Mouhammadou Jaiteh (20 ans), ont marqué, avec un apport intéressant des hommes de l'ombre en défense, Florent Piétrus et Charles Kahudi. Au retour des vestiaires, le sélectionneur Vincent Collet a remis son cinq majeur sur le parquet pour faire fructifier son avance (37-26). Batum en a profité pour s'enflammer en marquant sept points en cinq minutes au coeur d'une série fracassante (21-0 en cinq minutes) des Bleus qui ont alors pris le large (62-30). Le public, réjoui, a scandé le nom de l'ex-Blazer.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire