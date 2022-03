La Haye (Pays-Bas) (AFP). Immense élan de solidarité en Europe après la photo d'Aylan

Donations record, fonds d'urgence, mobilisation populaire : l'image du corps sans vie du petit Aylan Kurdi, enfant syrien échoué sur une plage turque, a provoqué un immense élan de solidarité envers les migrants, sans précédent en Europe. Aux Pays-Bas, où les Néerlandais étaient jusqu'ici relativement passifs face à la crise des migrants, l'image a été "un énorme catalyseur" pour les dons, a assuré à l'AFP un employé du Conseil pour les réfugiés. "Avant, les gens avaient un peu peur de l'arrivée des réfugiés et maintenant, ils sont en train de réaliser que nous devons faire plus", a-t-il ajouté, désirant rester anonyme. Le petit Aylan Kurdi, un Syrien de 3 ans, s'est noyé avec onze autres personnes - dont son frère de 5 ans et sa mère - dans le naufrage de deux embarcations qui tentaient de rallier dans la nuit de mardi à mercredi l'île grecque de Kos depuis la ville côtière turque de Bodrum, l'un des plus courts passages maritimes entre la Turquie et l'Europe. Les clichés du corps d'Aylan, échoué sur le sable avec son tee-shirt rouge et son bermuda bleu, ont eu l'effet d'un électrochoc. Le monde sportif a par exemple manifesté sa solidarité : le Comité Olympique a créé un fonds d'urgence de deux millions d'euros pour des programmes d'aide aux réfugiés alors que le club de football du Bayern Munich a annoncé jeudi un don d'un million d'euros. Le club le plus titré d'Allemagne a aussi prévu de générer un million d'euros à travers un match amical spécial pour venir en aide aux réfugiés. De plus, les joueurs de l'équipe pénètreront sur la pelouse de l'Allianz Arena en tenant un enfant allemand d'une main et un jeune réfugié de l'autre pour son prochain match de Championnat, le 12 septembre contre Augsbourg. - 'Afflux record de dons' - L'ONG maltaise Migrants Offshore Aid Station (Moas) a reçu un afflux record de 600.000 euros de dons depuis la parution de la photo. "La vague d'indifférence est en train de se retirer", a déclaré à l'AFP Christian Peregrin, porte-parole de cette ONG. Plus de 10.000 donateurs se sont manifestés ces dernières 48 heures, essentiellement des Etats-Unis et du Royaume-Uni, mais aussi de Turquie, d'Allemagne ou même du Brésil, selon l'ONG maltaise. En Suisse, l'ONG la Chaîne du bonheur a reçu 600.000 CHF (550.000 euros) de lundi à mercredi. Depuis jeudi, cette organisation a reçu 1.200.000 CHF (1,1 million d'euros). L'Organe néerlandais pour les demandeurs d'asile (CAO) a, lui, dû engager six téléphonistes supplémentaires jeudi après avoir été "submergé" sous les appels pour des dons et du volontariat. En Suède, Jonas Elgquist, patron de la société informatique B3IT, a convaincu ses collaborateurs de consacrer à l?aide aux réfugiés le budget prévu pour un weekend de villégiature à Rome, soit 400.000 couronnes (42.500 euros). "Je me rendais à une réunion quand j?ai vu la photo du petit garçon. J?ai été bouleversé. Ca aurait pu être mes enfants. J?en ai parlé à mes collègues et on a décidé d?annuler le voyage à Rome", a-t-il raconté à l?AFP. Sur son site internet, l?organisation suédoise Radiohjälpen, qui recueille toute l?année des fonds pour des projets humanitaires, indiquait sur son site internet avoir reçu plus de 6 millions de couronnes (environ 630.000 euros) de dons en quelques jours. La photo du petit Aylan « a vraiment accéléré l?engagement » populaire, confirme Malin Lager, porte-parole de Médecins sans Frontière. « Nous avons enregistré jeudi dix fois plus de demandes pour être donateur régulier qu?un jour normal ».

