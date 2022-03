Los Angeles (AFP). Décès de Wes Craven, maître des films d'horreur

Le maître américain des films d'horreur Wes Craven, qui a réalisé les séries cultes des "Scream" et des "Freddy", est mort à l'âge de 76 ans, a annoncé sa famille dimanche. "C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous informons que Wes Craven est décédé dimanche" des suites d'une tumeur au cerveau, est-il écrit dans un communiqué. Il s'est éteint dans sa maison de Los Angeles "entouré par sa famille", notamment sa femme la productrice Iya Labunka, est-il ajouté. Craven avait un fils, Jonathan, une fille Jessica et une belle-fille, Nina Tarnawksy. Il a réalisé plus de huit versions de "Freddy" ("Les Griffes de la nuit"), et dans les années 80 dirigé plusieurs épisodes de la série culte de fantastique "Twilight Zone", en plus de quatre films de la série à succès "Scream". Le cinéaste était également un découvreur de talents: en sélectionnant les acteurs pour "Freddy", il avait repéré un certain Johnny Depp alors totalement inconnu, et avait également donné un de leurs premiers rôles à Sharon Stone, dans "La ferme de la terreur", et Bruce Willis, dans un épisode de la série télévisée "The Twilight Zone". "Aujourd'hui, le monde a perdu un grand homme, mon ami et mentor Wes Craven", a tweeté l'actrice Courteney Cox, l'une des héroïnes de "Scream". "Il a réinventé deux fois le genre du film d'horreur, avec +Scream+ et +Freddy+", a commenté Richard Potter, producteur et scénariste, qui a travaillé avec lui sur les films "Scream". "Sur +Freddy+, il vous faisait sentir que les cauchemars pouvaient devenir réalité, que les choses qui vous effraient inconsciemment peuvent venir vous hanter pour de vrai", explique M. Potter. "Dans +Scream+, il faisait ressentir que ces personnages (maléfiques) étaient de vraies personnes" ordinaires, poursuit-il. Du réalisateur, il dit que c'était "une personne profondément gentille, très intelligente". "On avait l'impression de parler avec son professeur favori" avec lui, conclut-il. Originaire de l'Ohio (nord des Etats-Unis), Wes Craven a enseigné l'anglais et était diplômé de philosophie. Wes Craven était également un amoureux de la nature et s'était engagé dans la protection des oiseaux.

