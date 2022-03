Paris (AFP). Thalys: plus de patrouilles mixtes et de billets nominatifs dans les trains

Les ministres de l'Intérieur et des Transports de la France et huit autres pays européens ont appelé samedi au renforcement des patrouilles mixtes et à l'extension du recours aux billets nominatifs dans les trains internationaux longue distance. Ces mesures figurent dans une déclaration commune diffusée à l'issue d'une réunion à Paris, qui visait à améliorer la sécurité dans les transports après l'attaque du train Thalys le 21 août.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire