Le faux policier arnaque toutes les Josette de Rouen

Lundi 23 août à 16h10, une femme nommée Josette, âgée de 76 ans et domiciliée à Rouen, est contactée par téléphone par un homme se présentant comme un policier de la brigade financière. Il lui demande les coordonnées de sa carte bancaire, expliquant qu'il vient d'arrêter un homme détenant de l'argent liquide et une photocopie de carte bancaire. La victime refuse et lui propose plutôt d'aller à sa rencontre. L'homme raccroche.

Trois Josette escroquées

A 16h30 le même jour, rebelote. Une autre Josette, Rouennaise elle aussi, âgée de 60 ans, reçoit un coup de téléphone, cette fois-ci d'un homme se présentant comme simple policier ou gendarme. Il dit suivre un délinquant possédant sa carte bancaire et demande dans la foulée les coordonnées bancaires de la femme. Tombée dans le piège, elle donne ses coordonnées bancaires. Réalisant son erreur, elle fait opposition rapidement. Cependant cela a laissé suffisamment de temps au malfaiteur de faire un achat de près de 300€ sur internet.

Le lendemain 24 août, à 12h20, les même faits se déroulent. La victime, une Josette de 77 ans habitant Sotteville-lès-Rouen, refuse elle aussi de donner ses codes bancaires à un homme se présentant une nouvelle fois comme appartenant à la brigade financière "située à côté de la mairie de Rouen" (elle est en fait abritée dans le commissariat de police rue Brisout de Barneville). Là encore, la victime ne se laisse pas tromper.

Un phénomène national

Plus étrange, les faits similaires se multiplient en région parisienne, en Loire-Atlantique et dans le Gard avec, à chaque fois, des victimes nommées Josette, les escrocs pensant peut-être pouvoir tromper plus facilement une femme a priori âgée.

La brigade financière - la vraie cette fois-ci - mène l'enquête et rappelle de ne jamais fournir ses coordonnées banquaires à quiconque.