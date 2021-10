Sortir en région: mercredi 16 mars

Hier soir l'équipe du festival Beauregard a levé le voile sur la programmation 2011 du festival, les 1, 2 et 3 juillet avec des groupes mythiques comme ZZ Top, MotörHead ou encore Keziah Jones, les groupes rock de la scène actuelle comme les Kooks et Kasabian, la scène électro sera aussi largement représenté avec Birdy Nam-Nam par exemple, Patrice sera là tout comme Aaron, Two Doors Cinema Club et Stromaé enfin la scène française avec Katerine ou encore Gaëtan Roussel.

Billetterie sur tendanceouest.com

Cali débute sa nouvelle tournée à Caen, une première date en province qui affiche déjà complet depuis quelques jours, mais vous pourrez rencontrer Cali dès 17h30 au Forum Fnac.

Apéro-concert au Big Band Café dès 18h pour découvrir ou redécouvrir les nouvelles productions de la normande Ingrid Luley qui sort d'une résidence au BBC. C'est à 18h à Hérouville St Clair et c'est gratuit.

La troupe de musiciens, chanteurs et danseurs de Rajasthan actuellement en tournée à Cherbourg, sera reçu dans les salons de l'hôtel de ville à 18h45, pour l'occasion un mini-concert sera offert au public et aux visiteurs.

Jusqu'au 21 mars c'est le 13ème printemps des poètes sur le thème des paysages infinis, scène ouverte à la bibliothèque de St Lô à 20h30, venez offrir vos poèmes humoristiques au public.

Jusqu'à la fin du mois c'est parti pour les nettoyages de plage du printemps, coup d'envoi demain à Urville-Naqueville dans le Cotentin, samedi à Surtainville, dimanche sur la plage d'Omaha et sur une grande partie des côtes normandes le 26 et 27 mars prochain.

Il vous reste quelques jours pour vous inscrire à la seconde édition de la course Bike and Run dimanche au Haras de St Lô, des courses en binôme pour les enfants et les adultes. Toutes les infos sur stlo-triathlon.fr