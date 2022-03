La sirène d'alerte retentit à Petit-Quevilly

Ce n’est ni un risque industriel ni une catastrophe climatique qui menaçait les habitants de la commune, seulement un essai pour la mise en place du nouveau dispositif de déclenchement du Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP).

« Avant, le déclenchement se faisait par ligne téléphonique, nous précise Laurent Mabire, chargé de la planification et gestion de crise au bureau de la sureté et de la protection civile à la Préfecture de Seine-Maritime. En 2009, le ministère de la Défense a adopté un nouveau dispositif de déclenchement par onde hertzienne protégée. »

Pour aller plus loin

Les sirènes sont déclenchées pour avertir la population d’un risque. Ce risque peut être climatique et industriel. Elles sont déclenchées sur décision du préfet, des pompiers, ou des maires. D’ici 2019, le nouveau dispositif par système hertzien équipera 180 communes en Normandie. Il faut admettre que notre région est assez exposée aux risques industriels : « Dans notre région, nous avons des usines classées seveso, deux centrales nucléaires et des transports de matières dangereuses sur voix routières et par canalisations enterrées", rappelle Laurent Mabire.

Dans l’avenir

Une deuxième étape dans le dispositif d’information sera mise en place à partir de 2019, qui enverra une alerte par SMS et la diffusera sur les panneaux d’affichage de messages variables, tels que nous en trouvons sur les autoroutes et dans certaines communes.