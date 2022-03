Moscou (AFP). Poutine reçoit le roi de Jordanie et le prince héritier d'Abou Dhabi

Le président russe Vladimir Poutine reçoit mardi le roi de Jordanie et le prince héritier d'Abou Dhabi pour des entretiens consacrés en partie au brûlant dossier syrien, mais également aux fleurons de l'industrie militaire russe exposés près de Moscou au salon aéronautique international Maks-2015. Abdallah II de Jordanie et l'homme fort des Emirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, précédent de 24 heures le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi dans la capitale russe et vont assister, aux côtés du président russe, à l'étalage de la puissance militaire russe déployée au salon Maks, près de Moscou. En revanche, selon Viatcheslav Davidenko, le porte-parole de Rosoboronexport, la société chargée des exportations d'armes russes, "aucune signature de contrat n'est prévue au salon Maks". Mais au-delà de l'aspect industriel et militaire, la venue des deux responsables arabes s'inscrit dans le ballet diplomatique des délégations du Proche-Orient venus ces dernières semaines à Moscou. Des représentants de l'opposition syrienne tolérée par Damas se trouvent déjà depuis dimanche à Moscou pour des entretiens sur la crise syrienne. Et des responsables iraniens sont attendus cette semaine dans la capitale russe pour finaliser les négociations sur l'achat par l'Iran de batteries de missiles S-300 au grand dam des Israéliens et des Américains. De retour en force dans les affaires du Proche-Orient à la faveur des épineux dossiers de la guerre en Syrie et du programme nucléaire iranien, la Russie a multiplié les contacts. Les chefs de la diplomatie saoudienne et iranienne se sont ainsi succédé à Moscou alors que la Russie tente, en vain pour l'heure, de convaincre les pays de la région de monter une coalition élargie, comprenant l'armée syrienne, pour combattre le groupe Etat islamique en Syrie et en Irak. Selon le Kremlin, le chef de l'Etat russe et le souverain hachémite devraient par ailleurs discuter des "perspectives de construction d'une première centrale nucléaire". Le roi de Jordanie, qui a déjà effectué treize visites en Russie depuis son accession au trône, et le président russe vont également évoquer "la lutte contre le groupe terroriste Etat islamique, le règlement du conflit syrien et le processus de paix au Proche-Orient". Quelque 600.000 Syriens sont enregistrés auprès du HCR en Jordanie. Amman dit toutefois accueillir environ 1,5 million de Syriens sur son territoire. Avec le prince héritier d'Abou Dhabi, les entretiens devraient être plutôt consacrés aux questions énergétiques, ainsi qu'à la "stabilité et la sécurité" au Proche-Orient et en Afrique du Nord, toujours selon le Kremlin. - Modernisation de l'armée russe - M. Poutine et ses invités vont assister à l'ouverture du salon aéronautique Maks-2015, vitrine de l'industrie aéronautique et spatiale russe. Plus de 700 sociétés russes et étrangères d'une trentaine de pays seront représentés à ce salon qui se tient tous les deux ans. Le salon Maks-2015 ouvre ses portes au moment où la Russie, en froid avec les Occidentaux en raison de la crise ukrainienne et des sanctions décidées par les Américains et les Européens contre Moscou, dépense des milliards de dollars pour moderniser ses forces armées engagées à un rythme soutenu dans des manoeuvres militaires de l'Arctique à l'Extrême-Orient. En 2014, les ventes d'armes russes avaient généré 15,5 milliards de dollars malgré les sanctions visant le secteur de la défense, faisant de la Russie le deuxième vendeur d'armes au monde derrière les Etats-Unis avec 27% des exportations d'armes, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri). Si aucune vente d'armes à des pays étrangers n'est prévue, des commandes publiques, concernant notamment l'achat par l'armée de l'air russe d'une cinquantaine de Su-35, pourraient être annoncées, selon le quotidien russe des affaires Vedomosti. Le complexe militaro-industriel russe devrait par ailleurs exhiber son dernier fleuron de l'aviation, le Soukhoï T-50, chasseur furtif de 5e génération développé en coopération avec l'Inde et qui doit entrer en service en 2016 dans l'armée russe.

