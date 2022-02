Derniers préparatifs pour les Championnats de France de l'Avenir

Ils filent tout droit sur le parcours du contre-la-montre, slalomant entre des bénévoles qui ajoutent la dernière touche de déco sur la ligne d'arrivée... Ce mercredi 19 août, les futurs pros qui participent aux Championnats de France de l'Avenir ont reconnu le parcours sur la communauté de commune des Pieux.

Des amateurs, bien trop jeunes pour participer, ont aussi tenté le défi. Les élèves de l'école de vélo de Bricquebec ont ainsi parcouru plusieurs dizaines de kilomètres... "C'est dur, surtout la montée de Diélette. Il faut se mettre en petit plateau et mouliner..." raconte Mathis, 10 ans.

Un parcours costaud, Sofiane Mérignat confirme. Ce coureur du vélo-club de La Pomme à Marseille redoute la météo... "Mais bon, s'il pleut c'est pour tout le monde pareil". Déjà vainqueur de la Classique des Alpes Juniors en juin dernier, il rêve désormais d'un titre tricolore. "Le maillot bleu, blanc, rouge, tu ne le portes qu'une fois dans ta vie... C'est le dernier maillot de la saison, après 3 semaines de préparation il n'y a plus qu'à pédaler". Le Provencal confie être dans sa bulle avant l'événement. "On profite après la course... selon le résultat. J'y vais pour la gagne."



Un peu plus loin, Jean Adam se balade sur le parcours. Ce Saint-Lois passionné de vélo sera là pendant les 4 jours. "C'est aussi fort qu'une étape du Tour de France. Celui qui gagnera dimanche, il sera regardé par Cofidis, AG2R, la Française des Jeux..." se délecte Jean, qui attend avec impatience un autre événement : la Grande Boucle 2016 dans la Manche.

