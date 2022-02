Marseille (AFP). Transfert: Michel nouvel entraîneur de Marseille (officiel)

L'Espagnol Michel est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille (L1), à la place de Marcelo Bielsa, a annoncé mercredi le club sur son site internet. "José Miguel Gonzalez Martin del Campo est l'entraîneur de l'OM", est-il écrit sur le site om.net, où l'Espagnol, âgé de 52 ans, pose aux côtés du président du club, Vincent Labrune, en tenant un maillot de l'équipe. Le club a précisé que l'ex-international espagnol (66 sélections, 21 buts) arrivait avec ses adjoints, mais n'a pas évoqué la durée du contrat. Le journal La Provence évoque un engagement de deux ans. Célèbre et adepte du beau jeu, il réunit plusieurs des qualités voulues par la direction de l'OM pour reprendre l'équipe abandonnée par "El Loco", démissionnaire le 8 août, et conduite depuis par Franck Passi, ex-adjoint de l'Argentin. Ex-vedette du Real Madrid (1982-1996), Michel a commencé à entraîner en 2005 au Rayo Vallecano avant de prendre la direction du Castilla, la réserve du Real Madrid (2006-2007), de Getafe (2009-2011), du FC Séville (février 2012-janvier 2013) et de l'Olympiakos Le Pirée (2013-2015).

