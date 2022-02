Les Pieux : une voiture fonce dans la vitrine !

Cela aurait pu avoir des conséquences humaines bien plus graves. Mardi 18 août, peu avant 8h, une automobiliste qui circulait au centre-ville des Pieux a perdu le contrôle de sa voiture. Le véhicule a terminé sa course dans la vitrine d'une boucherie, où se trouvaient le patron et deux employés.

L'accident n'a heureusement pas fait de blessés. En revanche, la vitrine est détruite, tout comme la viande qui a reçu de nombreux éclats de verre. Près de deux mois de travaux devraient être nécessaires pour remettre la boucherie en état.