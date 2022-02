La nouvelle rame Régiolis pour le Rouen-Dieppe inaugurée

Les trains qui arrivent en retard seraient-ils un mauvais souvenir ? Jean-Philippe Dupont, directeur régional SNCF Mobilités pour Paris Saint-Lazare et les deux Normandie, en sourit : "Le Régiolis est doté d'une capacité d'accélération très forte par rapport aux trains des précédentes générations. Cela pourrait permettre de gagner du temps sur de courtes distances." La ligne Rouen-Dieppe, sur laquelle le Régiolis va être affecté dès septembre, pourrait à terme en bénéficier.

Un confort accru

Outre la vitesse accrue, le nouvel engin conçu par Alstom a d'autres atouts. Au rang des belles avancées, le confort intérieur du véhicule est à souligner. "Il y a des prises électriques et des liseuses pour chaque usager", illustre Nicolas Beaumont, directeur d'opération à la SNCF. La hauteur de plafond et les grandes vitres donnent également au voyageur un confort visuel plus important. Enfin, le Régiolis accueille six espaces vélos pour ceux qui voyagent avec leur deux-roues.

L'accessibilité améliorée

L'accessibilité se trouve également améliorée. "Nous avons une voiture Usager en Fauteuil Roulant avec un WC adapté", souligne Nicolas Beaumont. Pour ces personnes à mobilité réduite, les toilettes présentent une véritable avancée, avec un bouton "SOS" situé près du sol. En cas de chute ou de malaise, l'appel au secours s'en trouve facilité.

Un investissement massif

Le premier Régiolis haut-normand - "C'est également le premier train avec le drapeau normand représenté dessus", sourit Nicolas Mayer-Rossignol - n'est que le premier d'une longue série. Neuf autres ont été commandés par la Région à Alstom, pour un montant total de 80 millions d'euros. "Sept autres vont arriver d'ici début 2016, les deux derniers seront livrés fin 2016", précise Nicolas Beaumont. Un investissement massif qui constitue, selon le président de Région, "l'exemple le plus fort de ces dernières années de l'investissement de la Région pour la qualité du service public ferroviaire".

Le Régiolis en chiffres :

2016. C'est à la fin de cette année 2016 que circuleront les 10 Régiolis.

218 comme le nombre de places assises. Le Régiolsi comprend également 26 places pour personnes à mobilité réduite.

80. En millions d'euros, l'investissement de la Région pour l'acquisition de 10 Régiolis.

70 comme la longueur en mètres du Régiolis qui comprend quatre voitures.

3 comme le nombre d'affichages à disposition du voyageur. Le premier sur un écran visible au moment de monter dans le train, le second sur un bandeau déroulant dans chaque voiture, le dernier en extérieur, affiché sur le train.