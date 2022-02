Paris (AFP). Rentrée scolaire: un coût quasi-stable mais en trompe-l'oeil

Malgré la hausse de plusieurs fournitures, le coût de la rentrée scolaire ressort globalement stable cette année, même si cette période, riche en frais divers, restera onéreuse et difficile pour certaines familles, alors que l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) n'a pas été revalorisé. Selon le baromètre annuel de l'association Familles de France, le montant moyen des dépenses pour un panier de 45 articles scolaires s'élève cette année à 190,42 euros, en progression de 0,7% par rapport à la rentrée 2014. Ce chiffre n'est guère éloigné de l'estimation du ministère de l?Éducation, qui table sur une augmentation de 0,1%, en y intégrant, en plus des fournitures, les frais d'inscriptions dans les établissements scolaires (hors privé) et les assurances. Cette hausse apparait plus modérée que celles des deux dernières années où le coût des fournitures avait progressé de 2,17% en 2014 et de 1,4% en 2013. Malgré tout, elle reste en trompe-l'oeil dans la mesure où ce sont les seuls articles de sport (jogging, chaussettes), qui tirent le montant global vers le bas, alors que les prix d'achat des cartables, cahiers et autres stylos ont globalement augmenté. Le coût global des articles de sport (3 articles sur le panier de 45) s'élève à 42,94 euros, soit une baisse de 7,32% par rapport à l'an dernier, où le prix avait progressé de 4,5%. Les fournitures papetières et de classement (agenda, cahiers, copies doubles ) voient leur prix augmenter de 2,46%, pour atteindre 46,66 euros. Cette hausse "apparaît pour le moins surprenante alors que le prix de la pâte à papier a baissé cette année", a noté mardi Patrick Chrétien, président de Familles de France, lors d'une conférence de presse à Paris. Même surprise concernant l'augmentation de 3,7% des tarifs des fournitures non papetières (stylos, trousses, cartables, ciseaux), qui atteignent les 100,82 euros. "C'est très étonnant, dans la mesure où le pétrole -- présent dans plus de 80% de ces articles -- a chuté de plus d'un tiers en un an", souligne Thierry Vidor, directeur général de l'association. - 'Une rentrée plus difficile pour certaines familles' - "Que s'est-il passé ? Est-ce l'effet de certaines innovations, la hausse de certains coûts de fabrication ou bien un effet d'aubaine pour certains fabricants ou distributeurs pour augmenter leurs marges ? On est dans une interrogation", a commenté M. Vidor. Concernant les circuits de distribution, les disparités sont également importantes. Les hypermarchés restent les moins chers, avec un panier global à 176,09 euros, en progression de 0,74%. La hausse est plus importante (+1,25%) du côté des supermarchés, avec un panier de 202,07 euros, tandis que les magasins spécialisés (papeteries de centre-ville ou chaînes) restent stables, à 206,33 euros. Sur internet, il reste difficile d'établir une moyenne de prix, car sur les 13 sites étudiés, seuls deux proposent l'intégralité de la liste d'articles. Malgré la stabilité apparente du coût, "la rentrée 2015 risque d'apparaître beaucoup plus difficile cette année pour beaucoup de familles", notamment mono-parentales ou à faibles revenus, souligne Familles de France. En effet, l'association rappelle que les achats de fournitures scolaires sont loin d'être les seuls frais engendrés par cette période: il faut également compter avec les abonnements pour les transports, la cantine, les inscriptions aux activités périscolaires, l'achat de livres pour les lycéens, etc. "La rentrée coûte beaucoup plus cher aux familles que les 300 et quelques euros de l'ARS", versés mardi "uniquement aux familles aux ressources les plus faibles et dont le montant n'a pas été revalorisé cette année, alors que leur pouvoir d'achat ne cesse de diminuer", note M. Chrétien.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire