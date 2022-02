NHS : Jappeloup fait son cinéma dans la cour du Haras de Saint-Lô

C'est la 6ème séance de la manifestation gratuite "L'été fait son cinéma". En plein coeur de la compétition internationale de saut d'obstacles du Normandie Horse Show, le film Jappeloup, consacré au cheval mythique monté par Pierre Durand, sera projeté sur écran géant dans la cour du Haras National de Saint-Lô.

L'acteur principal présent à Saint-Lô

Le cheval « Play Boy du Tertre », qui incarne Jappeloup dans le film sera présent en guise de générique. Le public pourra donc rencontrer l’acteur principal du film qui concourt en CSI*** avec Mathieu Bourdon dans le cadre du Normandie Horse Show. La doublure de Guillaume Canet pour le film, Alain Bourdon, propriétaire d’un centre équestre à Fougères (Ile-et-Vilaine), sera également présent.

Rendez-vous samedi 15 août, à partir de 21h30, cour de Haras National de Saint-Lô.

Synopsis du film Jappeloup

Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible, il a de nombreux défauts mais une détente et des aptitudes

remarquables.

De compétition en compétition, le duo progresse et s’impose dans le monde de l’équitation. Mais les JO de Los Angeles sont un terrible échec et Pierre prend alors conscience de ses faiblesses. Avec l’aide de Nadia, sa femme, et de Raphaëlle, la groom du cheval, Pierre va regagner la confiance de Jappeloup et construire une relation qui va les mener aux JO de Séoul en 1988.

Réalisateur : Christian Duguay.