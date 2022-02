Les Championnats de France de l'avenir 2015 dans la Manche

La Normandie et le cyclisme vivent une grand histoire d'amour qui ne se dément pas. A la fin de la semaine, ce sont pas moins de 600 coureurs de 14 à 23 ans qui sont attendus dans le Cotentin dans le secteur des Pieux pour décrocher le prestigieux titre de champion de France. Plusieurs catégories s'affronteront dans plusieurs disciplines.

Il y aura des filles et des garçons, des contre-la-montre et de la course en ligne, des ados et des jeunes adultes durant ces 4 jours.

Plusieurs villes seront traversées par les différents circuits. Le public pourra par exemple s'instaler aux Pieux bien sûr, mais aussi à Helleville, Siouville, Tréauville, au sommet du Platé, à Benoistville... Des animations y attendront les spectateurs come des concerts, démonstrations de tir à l'arc, pétanque etc.

Retrouvez les horaires des épreuves, les circuits et le planning des animations sur www.championnatfranceavenircyclismelespieux2015.fr

