Tianjin (Chine) (AFP). Chine: au moins 44 morts dans les gigantesques explosions de Tianjin

Une série de gigantesques explosions survenues mercredi soir dans une zone d'usines et d?entrepôts de l'est de la Chine a fait au moins 44 morts et plus de 500 blessés, a annoncé jeudi l'agence Chine nouvelle. Cette catastrophe survenue dans l'une des quatre plus grandes villes de Chine rappelle les problèmes récurrents du pays en termes de sécurité industrielle. Vers 23h30 locales (16h30 GMT), une boule de feu géante et des colonnes de flammes se sont élevées au-dessus de la métropole portuaire Tianjin, l'une des plus grandes villes de Chine, éclairant le ciel et propulsant des nuages de poussière et de débris à des dizaines de mètres dans les airs. On retrouvait jeudi du verre brisé jusqu'à 3 km à la ronde autour du site du désastre, a constaté un journaliste de l'AFP, signe de la puissance des déflagrations. Les explosions sont parties d'un entrepôt de la zone portuaire de Tianjin, où une cargaison d'explosifs a pris feu, selon des médias officiels. Des images spectaculaires montraient des murs de flammes enveloppant les bâtiments, des rangées de voitures calcinées alignées sur des parkings, et des conteneurs éparpillés tels que des briques de jeux d'enfants. Douze pompiers ont trouvé la mort, a annoncé l'agence officielle Chine nouvelle jeudi, faisant état d'un nouveau bilan de 44 morts, en citant les responsables des secours. Des dizaines de pompiers, alertés suite à un début d'incendie, étaient déjà présents sur les lieux avant que ne débutent les explosions. Au moins 520 personnes ont par ailleurs été blessées, dont 66 grièvement, a ajouté Chine nouvelle. Dans les hôpitaux de la ville, les secouristes ne cessaient d'apporter des blessés sur des civières, dont beaucoup de victimes ensanglantées. "La boule de feu était énorme, peut-être haute de 100 mètres", a rapporté Huang Shiting, un jeune homme de 27 ans qui vivait près de la zone industrielle touchée. "A la première explosion, tout le monde s'est précipité (hors des immeubles). Puis on a entendu une série de déflagrations supplémentaires, les vitres des fenêtres éclataient en mille morceaux. De nombreuses personnes restées à l'intérieur ont été blessées et sortaient en courant, ensanglantées", a-t-il raconté à l'AFP. Au petit matin, des panaches de fumée étaient toujours visibles au-dessus des immeubles de la ville, selon un journaliste de l'AFP sur place. - 'J'ai failli m'évanouir' - "L'explosion était terrifiante, j'ai failli m'évanouir", a déclaré à l'AFP Zhang Hongjie, un blessé pris en charge à l'hôpital TEDA, situé à proximité du lieu de l'explosion. "Je suis désolé, j'ai un peu du mal à réfléchir, je suis un peu déboussolé", a ajouté ce quinquagénaire à la tête enveloppée de bandages et les bras couverts de petites coupures d'éclats de verre. Selon la télévision centrale CCTV, le président chinois Xi Jinping a appelé à faire "tous les efforts possibles pour venir en aide aux victimes et éteindre l'incendie", alors que le feu continuait à faire rage sur le site, où l'on s'attendait à une aggravation du bilan humain.

