Tbilissi (AFP). Supercoupe d'Europe: Pedro sauve le Barça face à Séville (5-4 a.p.)

Un but de Pedro en prolongation a permis au FC Barcelone de remporter la Supercoupe d'Europe mardi contre Séville (5-4 a.p.), au terme d'un scénario ébouriffant qui a vu le club catalan mener 4-1, dilapider son avance et arracher la victoire à la 115e minute. L'attaquant international espagnol, remplaçant au coup d'envoi après avoir fait part au club de ses envies de départ, est sorti du banc pour offrir le trophée au Barça, soit le quatrième titre des Catalans en 2015 après la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des champions.

