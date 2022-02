Selfies : la start-up rouennaise qui crée du lien familial

C'est l'idée des frères Loarec qui leur est venue des soirées familiales à redécouvrir les albums de photos familiaux. "Notre but est d'essayer de créer du lien intergénérationnel", explique Guillaume Loarec, étudiant en double diplôme Neoma-Esigelec.

Le selfie, une tendance

"Nous avons remarqué que les jeunes prennent énormément de selfies mais que les grands-parents n'y ont pas accès parce qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Or, ce sont des demandeurs", indique l'entrepreneur. Après un mois et demi d'existence, 170 commandes ont été répertoriées sur le site internet, un chiffre qui devrait grossir dans les mois qui viennent notamment grâce à l'application qui sort prochainement et qui facilitera l'envoi de photos : "On aimerait créer un réseau social qui ressemblerait à Instagram mais dont on pourra faire imprimer les photos, toujours dans l'esprit Selfie pour mamie". Si dans le concept initial, ce sont les mamies qui paient pour le service, les choses pourraient évoluer : "Notre clientèle s'étend au-delà des jeunes. Des parents sont prêts à payer pour l'envoi de photos des petits-enfants aux grands-parents". Un concept certes simple mais plein d'avenir.

Essayez le site au www.selfiepourmamie.fr