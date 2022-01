Los Angeles (AFP). Etats-Unis: un pompier meurt en Californie, Etat en proie à de vastes incendies

Un pompier est mort en combattant l'un des dix-huit incendies qui rongeaient encore samedi matin la Californie, a indiqué le gouverneur de cet Etat de l'ouest des Etats-Unis en proie à une sévère sécheresse, en déclarant l'état d'urgence. Environ 8.000 pompiers ont été déployés dans l'ensemble de l'Etat, a précisé la Garde nationale de la Californie, appelée en renfort. "La sévère sécheresse et le climat extrême ont transformé quasiment tout l'Etat en poudrière", a commenté le gouverneur Edmund Brown dans un communiqué tard vendredi soir. "Nos courageux pompiers sont en première ligne et nous ferons tout notre possible pour les aider". Un pompier de 38 ans, originaire du Dakota du Sud (nord des Etats-Unis), a perdu la vie jeudi en luttant contre les flammes dans la forêt nationale de Modoc, près de la petite ville d'Alturas (nord-ouest de la Californie). Les incendies sont fréquents en Californie mais ils se multiplient ces derniers temps à cause de la grave sécheresse qui sévit depuis quatre ans dans cet Etat. D'importantes restrictions de la consommation d'eau ont été décidées en avril par le gouverneur, et renforcées depuis.

