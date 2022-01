CINEMA Renaissances, un film sans aucune originalité

Aujourd'hui c'est un film de science-fiction que je mets en avant : Renaissances, avec Ben Kingsley et Ryan Reynolds.



Ce film est d'une pauvreté scénaristique navrante, autant dire les choses tout de suite. Lorsque j'ai lu le synopsis, j'étais loin d'imaginer que j'avais déjà pensé aux ¾ de ce que j'allais voir à l'écran. Tous les poncifs du genre y passent. Il faut vraiment être étranger à l'univers de la science-fiction pour ne rien voir venir. De toute façon, peu importe votre affinité à l'univers, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez toute l'histoire sur un plateau...

Ce qui frappe assez vite dans le film, c'est étonnamment le jeu de Ben Kingsley. J'ai trouvé qu'il jouait très mal le malade en phase terminale. Ca commence mal. Heureusement, c'est Ryan Reynolds qui prend très vite le relais, et il joue mieux son personnage en proie à des souffrances psychiques.

A chaque nouvelle scène, je pouvais déjà imaginer l'impact que cela aurait pour l'histoire quelques dizaines de minutes plus tard. Loin de moi l'idée de me proclamer Sherlock Holmes, mais j'attends d'être un peu plus bernée par un scénario de ce genre ou tout du moins surprise.

Dans renaissances, il y a aussi des scènes d'action. C'est ce qui arrive quand les héros sont menacés de mort. Rien à retenir de ces scènes là, elles ne m'ont pas fait vibrer non plus.

Renaissances est un film terne et convenu, qui avait tant à faire avec un sujet comme le transfert de conscience. Le casting ne relève pas le visionnage et on sort de la salle soulagé d'en avoir terminé avec ces 2h là. Renaissances, c'est en ce moment au cinéma.