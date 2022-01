Ismailia (Egypte) (AFP). Egypte: la seconde voie du canal de Suez prête à la navigation

L'Egypte a assuré mercredi que la seconde voie du canal de Suez qui va doubler ses capacités offrait une navigation "sécurisée" à tout type de navires, à quelques jours de l'inauguration en grande pompe le 6 août de cette nouvelle artère. L'ambitieux projet de développement du canal constitue l'un des projets phares du président Abdel Fattah al-Sissi, l'ex-chef de l'armée qui a destitué l'islamiste Mohamed Morsi et dont les promesses électorales se concentraient sur une relance de l'économie mise à mal par plusieurs années d'instabilité. "Nous annonçons que le nouveau canal de Suez offre une navigation sécurisée pour tout type de navires", a annoncé le directeur de l'Autorité du canal, Mohab Mamish, lors d'une conférence de presse à Ismaïlia (nord-est), ville où se trouve le siège de l'institution. L'objectif de cette nouvelle voie est d'augmenter la capacité du trafic sur cette artère fondamentale reliant la mer Rouge et la mer Méditerranée. Le creusement avait été lancé en grande pompe le 5 août 2014 par M. Sissi qui avait réclamé que les travaux soient terminés sous un an. Une importante cérémonie d'inauguration est prévue le 6 août à Ismaïlia, en présence de plusieurs chefs d'Etat étrangers. "Naviguez sur le canal de Suez, votre navigation est sécurisée. Nous invitons toutes les lignes maritimes dans le monde à utiliser la nouvelle artère du canal de Suez et le canal actuel", a lancé M. Mamish. La seconde voie du canal a été testée samedi avec le passage de six navires répartis en deux groupes. La nouvelle voie longue de 72 kilomètres va permettre une circulation dans les deux sens et doublera ainsi la capacité de passage quotidien, faisant passer les revenus du canal de 5,3 milliards de dollars (environ 4,7 mds d'euros) attendus en 2015 à 13,2 mds USD (11,7 mds d'euros) en 2023, selon des estimations officielles. Les autorités souhaitent également développer la zone le long du canal pour en faire un centre logistique, industriel et commercial, notamment en construisant plusieurs ports et en offrant des services pour les flottes commerciales traversant le canal. La construction du canal de Suez, long de 193 km, a été achevée en 1869. Il constitue une voie essentielle pour le commerce international, mais l'attente est parfois très longue pour les navires qui ne peuvent pas s'y croiser par endroits.

