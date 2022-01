Montauban (AFP). Eleveurs: actions coup-de-poing en Tarn-et-Garonne et Ariège

Plus de quatre cents agriculteurs avec environ 70 tracteurs du Tarn-et-Garonne ont organisé plusieurs actions coup de poing jeudi soir devant des grandes surfaces et des laiteries, a-t-on appris auprès des organisateurs et de la police. En Ariège, une centaine d'agriculteurs ont implanté des barrages filtrants à partir de 23h30 à Saint-Girons et à Prat Bonrepaux, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la FDSEA. Les modes d'actions différaient sensiblement. Alors que les agriculteurs FDSEA et les JA (Jeunes agriculteurs) du Tarn-et-Garonne ont entrepris de déverser fumier et détritus devant les grandes surfaces, laiteries et bâtiments publics à partir de 20h00, en prévoyant une fin de l'action vers 3 heures du matin, ceux de l'Ariège s'installaient pour durer. ""On place des barrages aux endroits stratégiques pour perturber l'approvisionnement des grandes surfaces", a expliqué à l'AFP Joël Venturin de la FDSEA de l'Ariège. Les syndicalistes du Tarn-et-Garonne avaient commencé leurs actions à Castelsarrasin en bloquant les accès à l'autoroute pendant une heure et en déversant du fumier devant une grande surface et devant la sous-préfecture. Un autre groupe menait une action similaire sur l'accès à l'autoroute A20 à Caussade et devant une laiterie locale. Ils ont ensuite convergé vers Montauban, a constaté un correspondant de l'AFP. Après avoir dîné devant les locaux de la FDSEA, ils ont commencé la tournée des grandes surfaces à partir de 23h00. "On vise l'ensemble des hypermarchés de la ville, on va aussi aller chez Nutribio (groupe Sodiaal) et à la préfecture", avertissait le président de la FDSEA, Alain Iches, peu avant minuit.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire