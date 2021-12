Paris (AFP). Elevage: l'Etat va débloquer 600 millions d'euros pour son plan d'urgence

L'Etat va débloquer plus de 600 millions d'euros pour son plan d'urgence en faveur des éleveurs français en difficulté, afin de les aider à alléger leur trésorerie, dont 100 millions d'annulations de charges et de cotisations et 500 millions de reports, a annoncé le gouvernement mercredi. Le plan d'urgence propose différentes mesures de trésorerie: mesures liés au MSA (la sécurité sociale agricole), report d'échéance de paiement de l'impôt sur le revenu, remboursement anticipé de TVA, exonération de taxes foncières, fonds d'allégement des charges.

