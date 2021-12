Caen (AFP). Face à la colère des éleveurs, le gouvernement saisi par l'urgence

Face à la colère des éleveurs qui ont étendu leurs blocages à travers la France, le gouvernement est passé à la vitesse supérieure et prépare un plan d'urgence qui doit être annoncé d'ici mercredi. C'est François Hollande lui-même, monté en première ligne dans ce dossier, qui a souhaité présenter les mesures en Conseil des ministres. Afin de faire baisser la tension, croissante sur les barrages établis par des éleveurs de Normandie, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll s'est rendu à Caen en fin de journée pour y rencontrer les producteurs de lait qui se battent eux aussi pour une revalorisation du prix de leur travail. Dans un premier temps, le ministre avait fixé à jeudi, au ministère, la réunion avec les représentants des agriculteurs. "On n'était pas là pour négocier" a lâché M. Le Foll après deux heures de réunion, confirmant que des mesures seraient présentées visant notamment "un recalibrage des aides aux exploitations les plus endettées". "L'ensemble des filières", viande porcine, viande bovine et surtout lait a été évoqué avec les éleveurs normands, principal bassin laitier français, a-t-il insisté. Mais les éleveurs n'ont pas encore décidé de lever leurs barrages. "On réfléchit à maintenir les points de blocages et à rassembler les agriculteurs" a prévenu le président de la FDSEA du Calvados Jean-Yves Heurtin à l'issue de la réunion. A la mi-journée, le Premier ministre Manuel Valls en avait appelé à "la responsabilité de chacun", ciblant en particulier les "industriels" et la "grande distribution", pour qu'ils agissent sur les prix et donnent un coup de pouce aux éleveurs en colère. - Un rapport très attendu - Le ministre devait regagner Paris en soirée pour prendre connaissance d'un rapport sur les prix et les marges, très attendu, du médiateur qu'il a désigné et dont la remise a été avancée de 24 heures pour endiguer la crise. Ce rapport, commandé à l'issue d'une table ronde de la filière bovine le 17 juin, traite spécifiquement des prix de la viande bovine et du rôle des intermédiaires (industrie et distribution). Il sera scruté de très près par les professionnels et les autorités pour déterminer qui, de la grande distribution ou des industriels des abattoirs, manque à sa parole et refuse d'appliquer des hausses de tarifs convenues. Ce rapport ne concerne pas les prix du lait. Mais "clairement", a jugé M. Le Foll devant les éleveurs du principal bassin laitier de France, la filière est en crise: "302 à 304 euros la tonne, c'est insuffisant". Les producteurs réclament "au minimum 30 centimes" par litre de mieux. Sur le terrain, les éleveurs normands avaient étendu leurs blocages mardi pour la 3e journée de mouvement, bloquant l'accès à Caen, à Evreux, au Mont-Saint-Michel et aux ponts de Normandie et de Tancarville. Les manifestants ont aussi élevé des barrages sur plusieurs routes ou autoroutes de la région. Les blocages se sont propagés à la Bretagne, vers Saint-Malo et Brest, au sud-ouest autour de la grotte de Lascaux et en Picardie. Les éleveurs de Rhône-Alpes s'apprêtaient à rejoindre le mouvement mercredi, prévoyant des barrages filtrants dans la Loire. Pour Jean-Pierre Royannez, président de la FRSEA Rhône-Alpes, la sécheresse vient de plus s'ajouter à la baisse des prix de la viande das la région.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire