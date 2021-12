Paris (AFP). Entre 22.000 et 25.000 éleveurs au bord du dépôt de bilan, selon Le Foll

"Entre 22 et 25.000" exploitations d'élevage, soit 10% du total, "sont cet été au bord du dépôt de bilan", affirme le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll dans Le Parisien/Aujourd'hui en France de vendredi. En avançant ces chiffres "collectés département par département" par ses services, le ministre insiste sur "l'urgence" à traiter "trois crises, bovine, porcine et laitière, (qui) se conjuguent". "Près de 10% des exploitations d'élevage, soit entre 22 et 25.000, sont cet été au bord du dépôt de bilan", avance M. Le Foll. D'après Le Parisien, cela représente "au moins 40.000 emplois directs". "Dans la crise actuelle, chacun est responsable, du consommateur à l'élu local, qui doit privilégier les produits français dans la restauration collective", insiste-t-il. Il rappelle aussi qu'en juin, "tous les acteurs se sont engagés à augmenter les tarifs et à répercuter cette sur les producteurs". Il convient également de "réorganiser l'offre française en valorisant le logo Viande de France, qui permet au consommateur d'être sûr de l'origine des produits. Alors, il sera prêt à payer un peu plus cher". Les éleveurs ont multiplié les actions ces dernières semaines, dans l'Ouest notamment, pour protester contre l'absence de remontées des prix de leurs productions. Une conférence agricole a été organisée jeudi au Sénat pour envisager les mesures d'urgence en faveur des éleveurs.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire