Barack Obama est devenu jeudi le premier président des Etats-Unis en exercice à visiter une prison américaine, en arrivant à la maison d'arrêt fédérale d'El Reno, dans l'Oklahoma, dans le sud du pays. Sa visite vise à mettre la lumière les failles d'un système carcéral parmi les plus coûteux et les plus surpeuplés au monde, loin devant la Chine et la Russie.

