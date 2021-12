Paris (AFP). Canicule du début juillet: 700 décès supplémentaires, +7% par rapport à la moyenne

La canicule du début juillet a entraîné 700 décès supplémentaires, soit 7% de plus que la moyenne observée sur la même période d'une année sans canicule, a indiqué jeudi la ministre de la Santé Marisol Touraine. Les urgences ont été "fortement sollicitées" avec 3.580 consultations entre le 29 juin et le 5 juillet, soit trois fois plus qu'en période normale, a précisé la ministre, soulignant que la surmortalité avait "cette fois été limitée". En 2003, la canicule avait entraîné 15.000 décès supplémentaires (+55%), selon le ministère.

