Srebrenica (Bosnie-Herzégovine) (AFP). Srebrenica: le Premier ministre serbe hué, contraint de quitter le mémorial

Des participants aux cérémonies du 20e anniversaire du massacre de Srebrenica ont lancé des pierres en direction du Premier ministre serbe Alekdandar Vucic obligeant ce dernier de partir en courant, entouré par ses gardes du corps, le cimetière mémorial. M. Vucic, venait de déposer une fleur devant un monument portant les noms des plus de 6.200 victimes identifiées et enterrées au mémorial lorsque la foule a commencé à scander Allah Akbar (Dieu et grand) et à lancer des pierres dans sa direction. Entouré de ses gardes du corps, le Premier ministre a réussi à quitter le mémorial en courant tandis que par hauts-parleurs, les organisateurs lançaient des appels au calme.

